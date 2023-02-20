На фоне слухов о визите топ-чиновников в Киев: Кулеба отменил запланированный визит в Брюссель 20 февраля, 11:00 Дмитрий Кулеба (Фото:Petr David Josek/Pool via REUTERS)

На фоне слухов о возможном визите топ-чиновников в Киев министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отменил визит в Брюссель, запланированный на понедельник, 20 февраля.

Это следует из его сообщения в Twitter.

«Я благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня лично присутствовать на #FAC (заседании Совета ЕС на уровне глав МИД — ред), мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь», — говорится в сообщении Кулебы в Twitter в понедельник, 20 февраля.

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При этом на прошлой неделе было анонсировано участие Кулебы во встрече Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран Евросоюза. Она началась сегодня в 9:30 в Брюсселе.

В понедельник, 20 февраля в Киеве перекрыли движение по многим улицам, включая центральные районы и районы, близкие к посольству США. Также в столице был замечен большой кортеж.

Официально о визите западных топ-чиновников не сообщалось.

Однако 20 февраля начинается двухдневный визит президента США Джо Байдена в Польшу: его путешествие в Европу посвящено годовщине полномасштабного российского вторжения в Украину.