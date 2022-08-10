Российская пропаганда. Данные о том, что санкции не работают, не соответствуют действительности — Лана Зеркаль 10 августа, 17:23 Лана Зеркаль заявила об эффективности санкций против России (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Юристка, дипломатка и советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль в интервью журналистке Елене Трибушной заявила, что данные о том, что санкции против России якобы не работают — российская пропаганда, не соответствующая действительности.



«Россияне продолжают рассказывать, что санкции не действуют и не оказывают никакого негативного влияния на российскую экономику и на промышленность. Но, например, несколько недель назад в очень известном издании Foreign Affairs появилась аналитика, подготовленная для развенчания девяти мифов о том, что санкции не действуют. И два из этих мифов как раз о санкциях в сфере нефти и газа. Так вот, согласно их исследованию, россияне уменьшили добычу уже на 37%, а это очень существенно», — сказала Зеркаль.

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Она добавила, что нефтяные месторождения в случае закрытия еще труднее восстановить, чем газовые, и уже сейчас потеря производства российской нефти - 25-30%, а после введения нефтяного эмбарго Россия потеряет 51% оборота нефти и 57% - нефтепродуктов.

По словам советницы министра энергетики, попытка России обойти санкции «относится к такому небольшому сегменту, что она даже не ощущается в общем объеме».

«Россияне продолжают использовать свою пропаганду как одну из тактик агрессивной войны. Они сейчас запугивают европейцев и американцев через своих "экспертов", которые продвигают их данные о том, что санкции не работают. Эти данные не соответствуют действительности», - заявила Зеркаль.

При этом советник президента Украины по экономике Олег Устенко в статье для Financial Times заявил, что западные санкции против российского ископаемого топлива — фантом, а доходы бюджета РФ от экспорта углеводородов удвоились за первые 100 дней полномасштабной войны в Украине.

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