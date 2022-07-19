Бред агрессора. В Госдуме РФ заявили, что у них будут «более жесткие требования» на переговорах с Украиной 19 июля, 16:52 Представитель страны-агрессора России Слуцкий (Фото:Совет Федерации/www.flickr.com)

Глава комитета Госдумы страны-агрессора РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что в случае возобновления переговоров между Украиной и Россией, российская сторона якобы выдвинет «более жесткие условия и по срокам, и по сути».

Об этом сообщает Интерфакс.

«Сегодня условия с нашей стороны будут совершенно иными, более жесткими», — сказал он.

По его словам, это в первую очередь якобы касается так называемой «демилитаризации» и «денацификации».



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Ранее Михаил Подоляк говорил, что мирный договор с Россией возможен, когда Украина восстановит свою территориальную целостность.

Глава переговорной группы с Россией, народный депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.

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