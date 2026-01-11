Науседа заявил, что антиукраинские выражения российского оппозиционера похожи на «жаргон Путина»

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что антиукраинские выражения российского оппозиционера Леонида Волкова напоминают «жаргон Путина», а разницу между провластными политиками РФ и их оппонентами сложно заметить.

«Случай Волкова действительно исключительный. Мы должны хорошо уяснить, прежде всего, кого мы считаем лидерами оппозиции, потому что, когда лидеры оппозиции начинают говорить на жаргоне, похожем на жаргон самого Владимира Путина, возникает вопрос, где позиция, а где оппозиция», — пересказывает LRT слова Науседы в интервью BNS.

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Президент Литвы отметил, что кремлевский режим уничтожал оппозицию как физическими, так и другими способами, но при этом россиянам трудно до конца избавиться от имперских замашек и философии российского мессианства.

Науседа высказал мнение, что в отношении России провести границу между властью и оппозицией «гораздо труднее, чем, например, в случае с Беларусью».

Заявления Волкова в переписке с представительницей РДК и реакция на них в Литве

После появления информации об «убийстве» командира Российского добровольческого корпуса Дениса Капустина Волков в переписке с представительницей РДК пренебрежительно высказался о самом Капустине и нескольких отставных и действующих украинских деятелях.

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«В определенном смысле денацификация действительно состоялась. Нацист, который своим существованием был подарком для кремлевской пропаганды, умер», — написал он.

Он также назвал тогдашнего главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова «отвратительным провинциальным политическим технологом».

«Надеюсь, что друзья Капустина последуют за ним. [Андрей] Ермак будет арестован, [Михаил] Подоляк будет арестован, Буданов будет арестован, и все остальные пропагандисты и лицемеры будут арестованы. И тогда у Украины будет шанс на победу. Но пока она строится на капусте, никто на нее не будет смотреть», — заявил он.

После того, как эти сообщения были опубликованы, Волков извинился за письмо, которое назвал «эмоциональным и резким», и повторил, что осуждает «неонацистов».

Председатель комитета по иностранным делам парламента Литвы Ремигиюс Мотузас заявил, что после оценки заявлений Волкова миграционные службы страны и Комитет национальной безопасности должны решить, может ли он и дальше находиться в Литве.

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, со своей стороны, подчеркнул, что лица, которые не поддерживают суверенитет, территориальную целостность и оборонные потребности Украины, «образуют прямые последствия для национальной безопасности Литовской Республики».

«Ожидается, что граждане Литвы, а особенно иностранные граждане, проживающие в Литве с тем или иным статусом, имеющие вид на жительство в Литве или убежище, будут проявлять должное уважение и поддержку основных положений национальной безопасности Литвы», — добавил он.

27 декабря РДК сделал заявление о гибели своего командира и основателя Дениса Капустина. В сообщении говорилось, что причиной стала атака FPV-дрона на Запорожском направлении фронта.

1 января 2026 года стало известно, что Капустин жив, а ГУР удалось инсценировать его гибель и получить деньги от россиян. По данным разведки, убийство Капустина заказали спецслужбы государства-агрессора России и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов.

