Сложность введения санкций и право вето. Какую поддержку имеет возвращение России в ПАСЕ

Российская делегация может вернуться в Парламентскую Ассамблею Совета Европы. Это уже согласовали в самом европейском ведомстве, сообщает издание Европейская правда со ссылкой на собственные источники. Об этом - в сюжете Радио НВ.

По словам журналистов, лобби, которое продвигает возвращение России, очень влиятельное. В ПАСЕ даже разработали механизм, который позволит заново пригласить делегацию в совет.

Каким образом в ПАСЕ собираются возвращать РФ

Как утверждает Европейская правда, российскую делегацию могут вернуть благодаря внесениям поправок в регламент ПАСЕ. Например, некоторые положения изменяют механизм введения санкций.

Решение якобы принимается не из-за бюджетного кризиса и российского ультиматума, а как плановая реформа

Планируется повысить до 66% голосов, необходимых для подтверждения ограничений. Сейчас для этого достаточно половины голосов. Сама процедура инициирования санкций будет изменена таким образом, что Россия сможет заблокировать рассмотрение вопроса, если для этого соберет достаточное количество подписей делегатов других стран.

Журналисты пишут, что у проекта резолюции вообще не упоминается о Российской Федерации. Якобы это решение принимается не из-за бюджетного кризиса и российского ультиматума, а как плановая реформа.

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Этот подход согласован между генсеком Совета Европы Турбьёрн Ягланд и представителями России, утверждает издание. Резолюцию по изменению регламента должны рассмотреть 9 октября.

Украина будет препятствовать

В свою очередь комитет Верховной Рады по иностранным делам утвердил проект заявления парламента о том, что Украина не воспримет возможном возвращении России. Глава украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев заявил, что отношения с ассамблеей будут пересмотрены. Также Украина будет пытаться помешать внедрению нового регламента, добавил Арьев.

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Как рассказал эксперт по международным вопросам Виктор Каспрук, Россия нашла влияние на решение делегации. Также Москва имеет большое лобби в Европе, которое хочет добиться снятия санкций с РФ. В свою очередь, украинской делегации не стоит делать резких движений в ПАСЕ, а пытаться опираться на регламент и нивелировать российские инициативы, добавил Каспрук.

Скорее всего, российскую делегацию возобновят в ПАСЕ, считает заведующий кафедрой политологии Национального университета Киево-Могилянская академия, доктор политических наук Александр Демьянчук.

Совет Евпропы не влияет на общую политику ЕС

Он заявил, что это не будет иметь особого значения, поскольку Совет Евпропы не влияет на общую политику ЕС.

"Украина проигрывает, но это имиджевый проигрыш. Наибольшая поддержка санкций приходит из Европейского Союза. ПАСЕ здесь играет далеко не первую скрипку", - отмечает Демьянчук.

В 2016 году Россия прекратила участвовать в работе ассамблеи и не передавала в Страсбург перечень своих депутатов. Таким образом она избегала подтверждения санкций. Начиная с 2017 года, Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы.

Ранее сообщалось, что комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы по вопросам регламента обсуждает предложения о возможном внесении изменений в правила ассамблеи в части полномочий делегаций, в том числе участия в голосованиях.