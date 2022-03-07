Словения в ближайшие дни отправит в Украину до пяти тысяч станций Starlink — Шмыгаль 7 марта, 11:30 Цей матеріал також доступний українською Оборудование для интернета Starlink (Фото:Mykhailo Fedorov/Twitter)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Twitter сообщил, что Словения отправит в Украину до пяти тысяч станций спутникового интернета Starlink.

«Словения собирает все доступные в ЕС станции приема спутникового интернета StarLink. Рассчитывают, что до 5000 штук будут отправлены в Украину уже в ближайшие дни», — написал Шмыгаль.

28 февраля в Украину прибыла первая партия станций спутникового Интернета StarLink. Об этом Илона Маска попросил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, написав, что Россия пытается оккупировать Украину, а российские ракеты наносят удары по мирным жителям Украины.

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.