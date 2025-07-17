Словения первой в ЕС ввела санкции против израильских министров

Правительство Словении запретило въезд на свою территорию двум министрам израильского правительства — главе Минбезопасности Итамару Бен-Гвиру и министру финансов Бецалелю Смотричу. Их обвиняют в призывах к геноциду в секторе Газа.

Об этом говорится в официальном заявлении словенского правительства.

В Словении утверждают, что оба чиновника публично поддерживают насилие против палестинского гражданского населения, выступают за принудительное выселение палестинцев и расширение израильских поселений на Западном берегу.

В Любляне также заявили, что подобная риторика противоречит решению Международного Суда ООН, принятому в июле 2024 года, относительно политики Израиля на оккупированных территориях.

В начале июня санкции против Бен-Гвира и Смотрича уже ввели Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Норвегия. Словения стала первой страной ЕС, которая последовала их примеру.

Ранее международный уголовный суд (МУС) отклонил запрос Израиля на отмену ордеров на арест премьер-министра Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта.

Также 5 июля Euractiv сообщал, что Европейский Союз готовился подать перечень из примерно пяти возможных санкционных мер против Израиля в связи с его действиями в секторе Газа.

По данным издания, пока лидеры ЕС избегают четкой позиции по этому вопросу. Они призвали министров иностранных дел «продолжить обсуждение дальнейших действий» в зависимости от развития ситуации, но не сделали ни одного однозначного заявления.

Министры иностранных дел стран, инициировавших санкции, заявили, что их политика не противоречит поддержке Израиля как государства, но направлена на защиту международного права и прав человека.

Государственный секретарь США Марко Рубио осудил решение этих стран.