Словения присоединилась к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины 25 августа, 11:14 Роберт Голоб (Фото:Анадолу)

В пятницу, 25 августа, Словения присоединилась к Совместной декларации стран G7 о поддержке и гарантиях безопасности для Украины.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в X (бывший Twitter).

Он выразил благодарность правительству Словении и премьер-министру страны Роберту Голобу за принятие такого решения.

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Зеленский подчеркнул, что Словения и Украина имеют одинаковые ценности свободы и демократии, а также совместно стремятся к миру и справедливости для всего евроатлантического сообщества.

Ранее сообщалось, что к декларации стран G7 о поддержке Украины также присоединилась Болгария.

Во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля лидеры Большой семерки объявили, что согласовали декларацию о гарантиях безопасности для Украины.

В ОП заявили, что декларация — это общий рамочный документ, а следующим шагом должна стать система двусторонних соглашений между Украиной и отдельными странами-гарантами.

3 августа стало известно, что Украина начала переговоры с США по двустороннему соглашению о гарантиях безопасности.

11 августа Киев начал такие двусторонние переговоры с Великобританией.

К совместной декларации Группы семи о гарантиях безопасности для Украины присоединились: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия, Швеция, Греция и Болгария.