Словения договорилась о передаче Украине танков M-55S в обмен на технику от Германии 19 сентября, 22:31 M-55S (Фото:AndrejS.K/Wikipedia)

Премьер-министр Словении Роберт Голоб договорился с канцлером Германии Олафом Шольцем о передаче Украине 28 словенских танков M-55S в обмен на немецкие грузовики.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Словении.

Сообщается, что главы немецкого и словенского правительства обсудили агрессия России против Украины.

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«В духе солидарности с украинским народом премьер-министр Голоб и канцлер Шольц договорились о совместных действиях, чтобы украинская сторона получила 28 словенских танков M-55S», — говорится в сообщении ведомства.

Взамен Словения получит 40 немецких военно-транспортных машин, в том числе 35 тяжелых крюковых погрузчиков и 5 тяжелых водовозов.

Переговоры о передаче танков Словении для ВСУ в обмен на немецкую техники продолжались с апреля.

Ранее глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщала, что Берлин готов отправить Украине бронемашины Dingo и дополнительные реактивные системы залпового огня MARS II.

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