Словения передаст Украине танки Т-72, а Германия обучит украинских военных использовать немецкие САУ 21 апреля, 15:44 Цей матеріал також доступний українською Немецкая самоходная артиллерийская установка Panzerhaubitze 2000 (Фото:Ministerie van Defensie/Wikipedia)

Словения передаст Украине несколько танков Т-72, ​​а Германия будет учить украинских военных использовать немецкие САУ Panzerhaubitze 2000. Об этом сообщает Zeit со ссылкой на агентство dpa.

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Отмечается, что советские танки Т-72 уже используются украинской армией. В качестве компенсации Словения запросила у Германии более современную технику, среди которых машины пехоты Marder и бронемашины Fuchs, сообщает dpa со ссылкой на источники в правительстве.

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Глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт также подтвердила dpa, что Германия будет обучать украинских военных использовать немецкую самоходную артиллерийскую установку Panzerhaubitze 2000. По данным СМИ, Panzerhaubitze 2000 передадут Украине Нидерланды.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава Минобороны Кайса Оллонгрен заявили о готовности отправить Украине тяжелое вооружение.

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Также министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщала, что Берлин будет обучать украинских военных работе с новыми типами оружия и поможет обслуживать технику ВСУ.

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