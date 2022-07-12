«Мы добьемся быстрого прогресса». Словения и Германия договорились ускорить поставку советских БМП в Украину 12 июля, 16:56 Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Премьер-министр Словении Роберт Голоб и канцлер Германии Олаф Шольц договорились ускорить поставку БМП Boxer в Словению в обмен на советские БМП для Украины.

Отвечая на вопрос журналиста о поставках оружия во время брифинга, Шольц сказал, что правительство Словении сейчас рассматривает такую возможность.

«Вместе мы добьемся быстрого прогресса. Мы это тоже обсуждали», — сказал канцлер о поставке немецких БМП Boxer для Словении.

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Голоб добавил, что Словения и Германия рассматривают разные варианты поставок бронетехники в Украину.

«Тут не один вариант, а несколько. Следующие несколько месяцев покажут, как это будет выглядеть, и результаты будут представлены публике», — ответил Голоб.

Премьер Словении отметил, что процесс поставки техники затянулся из-за смены правительства в его стране. В апреле Голоб победил на выборах в Словении.

«Но мы взялись за это очень решительно и уже отправили партию танков (Т-72-ред) в Украину. Эти разговоры не табу для нас. Напротив, мы ускорим это», — подчеркнул он.

На вопрос, почему Германия не может просто передать свои БМП в Украину, Шольц ответил, что у Берлина есть обязательства перед странами Европы.

Ранее Словения договорилась с Германией о поставках оружия в Украину по предложенной Берлином схеме: Словения поставляет в Украину советское оружие и получают взамен оружие из Германии.

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник уточнял, что речь идет о советских БМП, которые есть у Словении.

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