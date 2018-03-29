Словения отзывает своего посла из России

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Словения отзывает посла в России для консультаций
Фото: pixabay.com

Словения отзывает посла в России для консультаций

Правительство Словении приняло решение отозвать своего посла из России для консультаций в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля.

Об этом у себя в Twitter сообщил премьер-министр Словении Миро Церар.

В связи с отравлением в Великобритании экс-агента Сергея Скрипаля ряд стран объявили о высылке российских дипломатов - среди них страны ЕС, а также США, Канада, Албания, Норвегия, Украина, Молдова.

США объявили, что приняли решение выслать 60 российских дипломатов.  

В свою очередь, ряд стран отказались высылать российских дипломатов, среди них Австрия и Болгария.  

27 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о сокращении штата российской миссии при Альянсе.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре в Солсбери. Скрипаль с дочкой до сих пор находятся в реанимации в критическом состоянии.

Британское следствие установило, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в СССР в 1970-х годах. Оно известно под названием Новичок.

Лондон возложил ответственность за инцидент на Россию. Москва отрицает обвинения со стороны британских властей.

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