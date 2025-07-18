Фицо заявил, что Словакия не будет блокировать 18-й санкционный пакет Евросоюза против РФ (Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна в пятницу не будет больше блокировать принятие 18-го пакета санкций Европейского Союза против России. Это решение стало возможным после того, как Еврокомиссия предоставила Словакии гарантии по ценам на газ.

Об этом сообщает Dennik N.

По словам Фицо, он достиг договоренностей с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Гарантии касаются защиты Словакии в случае дефицита газа, резкого роста цен или проблем с транзитом.

Как отметил премьер Словакии, дальнейший отказ от поддержки пакета санкций навредил бы интересам страны.

«На данный момент было бы контрпродуктивно продолжать и завтра блокировать 18-й пакет санкций. Все возможности на данный момент исчерпаны, и сохранение нашей блокирующей позиции уже угрожало бы нашим интересам», — заявил Фицо.

В то же время он раскритиковал инициативу Еврокомиссии по полному отказу от российского газа с 2028 года и пообещал и в дальнейшем выступать против этого плана, несмотря на согласование санкций.

«Поэтому я даю указания нашим представителям в Европейском Союзе, чтобы завтра (в пятницу) они открыли путь к 18-му пакету санкций. Но сразу после этого начнется второй этап нашей борьбы с Европейской комиссией по российскому газу. Мы имеем утвержденный четкий план», — добавил Фицо.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предлагает запрет на транзакции для Северных потоков и на экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до $45 за баррель.

26 июня страны ЕС не смогли достичь согласия по принятию 18-го пакета санкций против России. Однако они согласовали продление действующих ограничительных мер еще на шесть месяцев.

4 июля послы ЕС во время заседания не смогли прийти к согласию по принятию 18-го пакета санкций.

16 июля в Брюсселе на заседании Комитета постоянных представителей ЕС послам государств-членов Евросоюза снова не удалось прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций против России. Сообщалось, что Словакия и Мальта воздержались от поддержки этого пакета.