Словакия рассматривает возможность возобновить производство снарядов большого калибра для Украины 8 декабря, 21:38 Растислав Качер (Фото:Скриншот брифинга МИД/Facebook)

Глава МИД Словакии Растислав Качер сообщил, что его страна планирует возобновить производство снарядов большого калибра 120 и 155 миллиметров для Украины.

Во время брифинга с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой Качер сообщил, что таким образом его страна планирует помочь украинской армии.

«Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы производили снаряды большого калибра — 120, 155 миллиметров. У нас есть мощности для этих калибров — отчасти государственные, отчасти частные», — подчеркнул он.

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Качер сообщал, что правительство его страны одобрило новый пакет военной помощи Украине. Он уточнял, что помощь будет включать боеприпасы большого калибра, теплые вещи и другое снаряжение.

Ранее The New York Times сообщал, что малые страны-члены НАТО исчерпали свой потенциал по поставкам оружия Украине. По данным издания, страны НАТО обсуждают инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советских времен для украинского артиллерийского арсенала советского периода.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее призвал страны Альянса нарастить производство вооружения для поддержки Украины, так как НАТО исчерпало большую часть запасов оружия и боеприпасов.