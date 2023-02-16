Парламент Словакии признал Россию государством-спонсором терроризма 16 февраля, 16:08 Флаг Словакии (Фото:myshoun / pixabay)

Национальный совет Словакии в четверг, 16 февраля, принял резолюцию, которая определяет действующий российский режим как террористический, а Россию как государство-спонсор терроризма.

Об этом сообщает издание Aktuality.

Правительство Словакии в резолюции также осудило российскую агрессию в Украине и выразило поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности страны. Он также осудил широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.

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Депутаты не признали результаты фейковых «референдумов» в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях и продолжают считать эти территории украинскими.

Парламент также поддерживает создание специального трибунала за преступления против человечности и военные преступления и осудил прямые и косвенные угрозы со стороны России применить ядерное оружие.

При этом резолюция осуждает гибридную войну, которую Россия ведет и на территории Словакии.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии и другие.