Парламент Словакии признал Россию государством-спонсором терроризма
Флаг Словакии (Фото:myshoun / pixabay)
Национальный совет Словакии в четверг, 16 февраля, принял резолюцию, которая определяет действующий российский режим как террористический, а Россию как государство-спонсор терроризма.
Об этом сообщает издание Aktuality.
Правительство Словакии в резолюции также осудило российскую агрессию в Украине и выразило поддержку независимости, суверенитету и территориальной целостности страны. Он также осудил широкомасштабные атаки России на мирное население, гражданские объекты и ключевую энергетическую структуру.
Депутаты не признали результаты фейковых «референдумов» в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях и продолжают считать эти территории украинскими.
Парламент также поддерживает создание специального трибунала за преступления против человечности и военные преступления и осудил прямые и косвенные угрозы со стороны России применить ядерное оружие.
При этом резолюция осуждает гибридную войну, которую Россия ведет и на территории Словакии.
23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.
Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы, Эстонии и другие.