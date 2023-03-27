Предвыборная кампания в Словакии может подорвать общественную поддержку помощи Украине — президент страны 27 марта, 17:51 Зузана Чапутова (Фото:REUTERS/Brendan McDermid)

Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник, 27 марта, предупредила, что общественная поддержка помощи Украине в стране может снизиться из-за предстоящей предвыборной кампании.

Об этом сообщает Reuters.

По данным опроса аналитического центра Globsec, в декабре 39% словаков считают, что НАТО и Соединенные Штаты несут ответственность за войну России против Украины. Согласно исследованию военного альянса, поддержка НАТО в Словакии ниже, чем в большинстве других государств-членов.

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По словам действующего лидера страны, внешнеполитическая ориентация страны может оказаться под угрозой на предстоящих выборах.

«Увеличивается разрыв между решениями, принимаемыми государством на основе наших ценностей и национальных интересов, и позицией граждан. Боюсь, что начавшаяся избирательная кампания не поможет исправить это», — заявила она на конференции.

Бывший премьер-министр Словакии, глава пророссийской партии Smer-SD Роберт Фицо ранее заявлял, что «украинские фашисты» развязали войну в 2014 году, и что Украина не может вернуть оккупированный Крым. Его партия лидирует в последних социологических опросах.