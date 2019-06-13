Словакия поддержала инициативы Кучмы по урегулированию ситуации на Донбассе — МИД Сегодня, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Фонд Украина Леонид Кучма Фонд Украина

Министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак заявил, что Словакия, которая председательствует в ОБСЕ, приветствует инициативы представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я только приветствую ту рабочую атмосферу, которая была возобновлена в ТКГ. Я также приветствую четыре инициативы, которые были озвучены вторым президентом Кучмой», — сказал он.

По его словам, «в этих инициативах заложен определенный потенциал, который может изменить всю риторику конфликта».

При этом Лайчак на встрече с главой МИД Павлом Климкиным предложил свои инициативы по достижению прогресса в гуманитарном аспекте.

«Среди этих инициатив есть ремонтно-восстановительные работы на мосту в Станице Луганской, защита объектов гражданской инфраструктуры, проведение разминирования в гуманитарных целях, обмен удерживаемых, открытие дополнительных КПВВ, урегулирование возможных экологических проблем, улучшение системы здравоохранения и восстановление пассажирского сообщения через линию соприкосновения», — сказал Лайчак.

5 июня представители ТКГ на переговорах в Минске договорились относительно подготовки нового соглашения о прекращении огня на Донбассе.

Представитель Украины в ТКГ по Донбассу экс-президент Леонид Кучма заявил о необходимости прописать в новых договоренностях о режиме тишины на Донбассе норму «не стрелять в ответ».

Также Кучма якобы выступил с инициативой о снятии экономической блокады с временно оккупированных районов Донбасса.

Заявления Кучмы вызвали резкую критику со стороны украинского политикума.

Пятый президент Украины Петр Порошенко сравнил подобные заявления с капитуляцией.