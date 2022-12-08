Словакия передаст новый пакет военной помощи Украине — глава МИД

8 декабря, 19:08
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Ростислав Качер (Фото:Скриншот брифинга МИД/Facebook)

Ростислав Качер (Фото:Скриншот брифинга МИД/Facebook)

Глава МИД Словакии Ростислав Качер сообщил, что правительство его страны одобрило новый пакет военной помощи Украине.

Во время брифинга по итогам встречи с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой он подчеркнул, что Словакия и дальше будет поддерживать Украину в борьбе с Россией.

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«Вчера наше правительство одобрило новый пакет оборонной помощи. Это боезапас, большие калибры, и для истребителей, теплые вещи, другое снаряжение» — сказал Качер.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1493144587834137

Словацкий министр добавил, что Словакия продолжит передавать Украине гуманитарную помощь.

Кулеба напомнил, что Словакия была первой страной, которая передала ВСУ системы ПВО, и поблагодарил за планы отправить в Украину около 300 генераторов.

https://www.youtube.com/embed/btXROtS5tk0
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Помощь Российская агрессия Словакия

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