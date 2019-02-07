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Словакия отказалась признать Гуайдо временным президентом

Сегодня, 13:43
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Парламентская коалиция Словакии отказалась признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом, сообщает Reuters.

Ранее МИД Словакии заявил, что Братислава видит Гуайдо единственным законным представителем власти в Венесуэле и призвал к новым выборам.

Однако позиция внешнеполитического ведомства не нашла поддержки у парламентской коалиции.

Лидер правящей левой партии Смер Роберт Фицо заявил, что кризис в Венесуэле  является  попыткой уничтожить существующее правительство и сделать главой государства "марионетку".

"Словакия должна действовать в соответствии с принципами международного права", - сказал Фицо.

Младший член коалиции Словацкая национальная партия также заявила, что Словакия должна оставаться нейтральной, однако третий член коалиции, этническая венгерская партия, поддержала позицию крупнейших стран ЕС.

В данный момент около 20 стран Европейского союза, включая Великобританию, Германию, Францию ​​и Испанию, Швецию, Финляндию и Чехию признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. 

Помимо Словакии, признавать Гуайдо временным президентом отказались Италия и Ирландия. 

Теги:   Венесуэла Хуан Гуайдо Словакия

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