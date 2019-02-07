Словакия отказалась признать Гуайдо временным президентом Сегодня, 13:43 0 Цей матеріал також доступний українською

Парламентская коалиция Словакии отказалась признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом, сообщает Reuters.

Ранее МИД Словакии заявил, что Братислава видит Гуайдо единственным законным представителем власти в Венесуэле и призвал к новым выборам.

Однако позиция внешнеполитического ведомства не нашла поддержки у парламентской коалиции.

Лидер правящей левой партии Смер Роберт Фицо заявил, что кризис в Венесуэле является попыткой уничтожить существующее правительство и сделать главой государства "марионетку".

"Словакия должна действовать в соответствии с принципами международного права", - сказал Фицо.

Младший член коалиции Словацкая национальная партия также заявила, что Словакия должна оставаться нейтральной, однако третий член коалиции, этническая венгерская партия, поддержала позицию крупнейших стран ЕС.

В данный момент около 20 стран Европейского союза, включая Великобританию, Германию, Францию ​​и Испанию, Швецию, Финляндию и Чехию признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы.

Помимо Словакии, признавать Гуайдо временным президентом отказались Италия и Ирландия.

