Президент Словакии Петер Пеллегрини, премьер Роберт Фицо и председатель парламента Рихард Раши провели совместную встречу в Братиславе, на которой обсудили ключевые внутренние и внешнеполитические вопросы, в том числе подтвердили, что Словакия не будет оказывать военной помощи Украине , сообщает Aktuality .

По информации издания, 10 января после совместного обеда во дворце Братиславского замка, Пеллегрини, Фицо и Раши договорились вести открытый и конструктивный диалог, подчеркнув необходимость суверенной государственной репрезентации.

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Aktuality также пишет, что Пеллегрини заявил, что Словакия не будет продолжать поддерживать Украину военно, не будет посылать никаких солдат и не будет участвовать в гарантиях большого кредита от Европейской комиссии. В то же время, он подтвердил согласие относительно того, что Словакия должна иметь представителя на переговорах коалиции желающих.

Кроме того, сообщается, что Пеллегрини, Фицо и Раши стремятся, чтобы Словакия оставалась членом Европейского Союза и действовала в пределах его пространства.

Последние заявления словацких чиновников об Украине

8 января Фицо заявил, что Словакия может присоединиться к «мониторингу мира» в Украине, но не будет отправлять для этого военных.

1 января министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что членство Украины в НАТО невозможно, а ее вступление в ЕС будет трудным.

12 декабря Фицо заявил, что не поддержит предложение Европейской комиссии о предоставлении Украине репарационного кредита за счет замороженных активов страны-агрессора России, если деньги пойдут на военные нужды.

6 декабря Пеллегрини заявлял, что Европейский Союз должен прекратить выделять средства на военную помощь Украине, потому что это якобы только продолжает войну.