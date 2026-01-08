Фицо заявил, что Словакия может присоединиться к «мониторингу мира» в Украине, но не будет отправлять военных

Фицо подчеркнул, что Словакия не отправит ни одного солдата на территорию Украины (Фото: instagram.com/robert.fico/)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо , который не принимал участия во встрече так называемой Коалиции желающих в Париже и не поддерживает ее подходы, заявил, что «может представить» участие Словакии в мониторинге мирного соглашения или перемирия в Украине при условии, что стороны войны договорятся о прекращении боевых действий.

Об этом Фицо сказал 7 января в видеообращении, обнародованном на Facebook.



«Как премьер-министр я могу представить участие Словакии как соседа Украины в мониторинге мирного соглашения или перемирия, если воюющие стороны когда-то договорятся об этом. (…) Перед планами так называемой Коалиции желающих я принципиально предпочитаю двустороннее, взаимовыгодное сотрудничество с Украиной на основе совместных переговоров правительств», — заявил глава словацкого правительства.

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Фицо подчеркнул, что Словакия не отправит ни одного солдата на территорию Украины в составе многонациональных военных контингентов. По его словам, Братислава готова сотрудничать с Киевом только в невоенных сферах.

Среди возможных направлений он назвал:

гражданское и гуманитарное сотрудничество;

энергетические и транспортные проекты;

помощь с электроэнергией и газом;

гуманитарную поддержку, в частности поставки машин для разминирования.

В качестве примера Фицо вспомнил открытие 3 января пешеходно-велосипедного пограничного перехода между Вышним Немецким и Ужгородом.

Премьер Словакии выразил убеждение, что война России против Украины «может продолжаться еще долго». Он также заявил, что Словакия больше «не будет дарить оружие» Украине.

«Когда нынешняя оппозиция была у власти, она подарила Украине почти весь арсенал словацкой армии, который мы сейчас восстанавливаем за большие деньги», — заявил Фицо.

Он снова раскритиковал военную помощь Украине со стороны западных партнеров, в частности Великобритании и Германии, утверждая, что такая поддержка «ведет лишь к дальнейшему кровопролитию».

Роберт Фицо неоднократно выступал с критическими заявлениями в отношении Украины, призывал к восстановлению отношений с Россией и скептически оценивал западную военную помощь Киеву. Он также выступал против репарационного займа для Украины за счет замороженных российских активов, считая, что это «приведет к продолжению войны».

Кроме этого, Словакия вместе с Венгрией планирует обжаловать в Европейском суде политическое соглашение об отказе Европейского Союза от импорта российского газа и нефти.