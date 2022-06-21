Отказались от сделки. Словакия не достигла согласия с Германией о поставке Украине танков — СМИ 21 июня, 11:50 Цей матеріал також доступний українською Словакия и Германия не договорились о поставке Украине танков (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Словакия не достигла согласия с Германией о поставке Украине танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4, сообщает Business Insider.

Издание пишет, что Германия предложила 15 танков Leopard 2A4 за 30 Т-72, но это недостаточно для национальной обороны Словакии, поэтому на прошлой неделе она отказалась от запланированной сделки.

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Министерство обороны Словакии подтвердило это Business Insider.

«Реальность такова, что мы не можем принять форму поддержки, которую обещали Чехия или другие страны», — заявила пресс-секретарь министерства.

По ее словам, с этой целью Словакия ведет переговоры с союзниками, чтобы найти дополнительные формы поддержки Украины.

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