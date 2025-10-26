Фицо заявил, что выступает против намерений ЕС использовать замороженные российские активы для поддержки Украины

26 октября, 17:50
Роберт Фицо заявил, что выступает против того, чтобы Словакия помогала Украине справиться с военными расходами (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что выступает против намерений Евросоюза использовать замороженные российские активы для поддержки Украины.

Об этом сообщило издание SME.

«Я отказываюсь от участия Словакии в любой финансовой схеме, которая помогла бы Украине справиться с военными расходами», — приводит оно слова Фицо.

Также он выступил против конфискации Евросоюзом российских активов на сумму 140 миллиардов евро.

«Нам грозило бы огромное количество международно-правовых споров», — заявил словацкий премьер.

Фицо также сказал, что в ответ Россия может конфисковать здания или корабли, принадлежащие европейским государствам.

Он отметил, что Словакия будет помогать Украине медицинской помощью или разминированием, но не будет финансировать военные нужды Украины.

«Ни одно летальное оружие не достанется Украине бесплатно», — заявил премьер Словакии, добавив, что его страна продолжит продавать боеприпасы.

Фицо не исключил, что на эту тему может быть созвана внеочередная сессия парламента Словакии.

