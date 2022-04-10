Словакия, возможно, продаст Украине самоходные гаубицы Zuzana — СМИ 10 апреля, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Гаубица Зузана может поражать цели на расстоянии более 30 километров. (Фото:mosr.sk)

Братислава и Киев ведут переговоры о возможной продаже Украине 16 155-миллиметровых самоходных гаубиц Zuzana, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 километров.

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Об этом пишет польское издание Niezalezna.

Освоение этих гаубиц не должно сопровождаться трудностями, поскольку несколько лет назад Украина купила чешские самоходные гаубицы DANA M2. Зузана – фактически такая же модернизированная установка, адаптированная к стандартам НАТО. Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии.

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Гаубица может поражать цели на расстоянии более 39 километров и способна производить пять выстрелов в минуту.

На этой неделе Словакия передала Украине систему противовоздушной обороны С-300.

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