Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 — СМИ

22 июня, 01:33
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Советские истребители МиГ-29 (Фото:fr.wikipedia.org)

Советские истребители МиГ-29 (Фото:fr.wikipedia.org)

Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29. Но после того, как правительство страны договорится о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией.

Об этом сообщает Business Insider.

Ранее сообщалось, что Словакия не достигла согласия с Германией о поставке Украине танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.

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16 июня правительство Словакии передало Украине в рамках военной помощи для противостояния РФ четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня Град.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Чехия Польша Российская агрессия Словакия МиГ-29 Истребители Украина-Словакия Война России против Украины

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