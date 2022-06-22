Словакия может передать Украине истребители МиГ-29 — СМИ 22 июня, 01:33 Цей матеріал також доступний українською Советские истребители МиГ-29 (Фото:fr.wikipedia.org)

Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29. Но после того, как правительство страны договорится о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией.

Об этом сообщает Business Insider.



Ранее сообщалось, что Словакия не достигла согласия с Германией о поставке Украине танков Т-72 с заменой их на немецкие Leopard 2A4.

16 июня правительство Словакии передало Украине в рамках военной помощи для противостояния РФ четыре вертолета Ми-17 и один Ми-2, а также боеприпасы для реактивных систем залпового огня Град.

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