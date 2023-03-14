«Благородная помощь». Словакия и Чехия готовы участвовать в восстановлении Украины после войны 14 марта, 19:53 Бахмут, 3 марта (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Чехия и Словакия выразили готовность принимать участие в послевоенном восстановлении Украины.

Об этом сообщают CTK и TASR.

«Правильная и благородная помощь Украине — это первый шаг. Второй — восстановление, и в этом мы будем настаивать на том, чтобы быть за столом переговоров, чтобы наши компании и наша экономика получили свою долю в качестве компенсации за помощь», — заявил глава парламента Словакии Борис Коллар.

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По подсчетам украинского правительства, для восстановления разрушенной в войну инфраструктуры страны понадобится 15−17 млрд долларов в год. Коллар надеется, что словацкие и чешские строительные фирмы получат контракты в рамках освоения этих средств.

13 марта новый президент Чехии Петр Павел и президент Словакии Зузана Чапутова подтвердили журналистам, что планируют вместе поехать в Украину в апреле.