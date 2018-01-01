Словакия решила закупить американские истребители F-16 вместо российских МиГ-29 Вчера, 23:19 359 Цей матеріал також доступний українською Словакия закупит новые истребители

Словакия закупит у США 14 истребителей F-16 модификации 70/72, которые заменят самолеты российского производства МиГ-29.

Соответсвующий контракт был подписан с американской корпорацией Lockheed Martin, сообщает Defence Blog.

Первые четыре истребителя должны поставить к 2022 году, остальные – годом позже.

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини отметил, что покупка американских самолетов обойдется бюджету страны в $1,8 млрд. В сумму сделки входят поставка боеприпасов, обучение пилотов и другого персонала, а также логистические услуги.

Пеллегрини отметил, что подписав контракт, Словакия показала, что готова выполнить свои обязательства по увеличению военного бюджета до 2% ВВП.

По словам исполняющего обязанности госсекретаря США Джона Салливана, поставка истребителей – важный шаг для Словакии не только как союзника НАТО, но также как важного партнера Вашингтона.

Lockheed Martin F-16 Block 70/72 – новейший и самый современный многоцелевой истребитель 4-го поколения на рынке из линейки F-16.

Напомним, что Словакия планирует к 2030 году потратить примерно €6,5 млрд на модернизацию своей армии.