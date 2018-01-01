Слова Путина об ответственности властей Украины за эскалацию Германия восприняла с "недоумением" Сегодня, 15:09 348 Цей матеріал також доступний українською В Германии считают, что ответственность за эскалацию несет РФ

В Германии выразили удивление недавнему заявлению главы Кремля Владимира Путина о том, что нынешнее украинское руководство якобы ответственно за эскалацию конфликта между Киевом и Москвой.

Об этом рассказал пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, передает Укринформ.

По его словам, утверждение российского президента во время саммита G20 в Аргентине, что он не видит решения конфликта на Донбассе при нынешнем руководстве Украины, вызывает "недоумение".

"Это высказывание в федеральном правительстве приняли к сведению с недоумением… Незаконная аннексия Крыма исходит со стороны России, поддержка сепаратистов на востоке Украины также исходит от России. Таким образом, здесь лежит основная ответственность за кризис, а также за насилие, которое забрало на востоке Украине жизни такого большого количества людей", - отметил Зайберт.

Он также напомнил, что речь идет о легитимном, демократично избранном представительстве украинского народа, а также о легитимной переговорной стороне в Минском процессе.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива российские силовики незаконно захватили два украинских катера Бердянск и Никополь, а также рейдовый буксир Яны Капу, следовавшие в порт Мариуполя.

На борту украинских судов находились 24 военнослужащих ВМС ВС Украины.

ФСБ обвинила украинских моряков в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В свою очередь Украина эти обвинения отвергает, заявляя, что они действовали в рамках закона.

Согласно данным Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Россия атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря.

После событий в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко ввел военное положение на 30 дней в таких областях, как Винницкая, Луганская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.