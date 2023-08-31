В Ватикане уже опровергли. Слова папы Римского о «человечной» России времен Петра I и Екатерины II были импровизацией — архимандрит Говорун 31 августа, 13:15 Архимандит и доктор философских наук Кирилл Говорун рассказал, что слова папы Франциска о «человечной» России времен Петра I и Екатерины II были импровизацией (Фото:Vatican Media/­Handout via REUTERS)

Архимандит и доктор философских наук Кирилл Говорун в интервью Radio NV рассказал, что слова папы Римского о «человечной» России времен Петра I и Екатерины II были неудачной импровизацией.

«Эти слова были сказаны как его такая импровизация определенная, насколько мне известно. Что это не было в оригинальном скрипте, так сказать, его речи. Речь он произнес так, как ему написали, а потом добавил от себя еще вот эти слова. Это свидетельствует, по моему мнению, о том, что, во-первых, он хотел, скажем так, сказать что-то от себя для того, чтобы какой-то контакт более плотный установить со своей аудиторией», — сказал Говорун в эфире Radio NV.

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Он добавил, что еще одним намерением папы Франциска было показать, что для России есть другой путь, не связанный с российским диктатором Владимиром Путиным, потому что папа однозначно осуждает войну России против Украины.

«Он имел возможность это много раз говорить. И он считает, что российская молодежь, она должна идти другим путем. Конечно, он предложил альтернативный путь, который не намного лучше. Наоборот, тот самый путь, который привел к путинизму. Потому что, собственно, эта имперская идея, Путин и продолжает ее, эту идею. Но Папа этого не осознавал», — отметил архимандрит.

Он напомнил, что спикер Святого Престола Маттео Бруни, директор ватиканского прессцентра уже опроверг это заявление.

«В своем приветствии, обращенном на днях к некоторым молодым русским католикам, как видно из контекста, в котором он его произнес, „папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном духовном наследии. И отнюдь не превозносить империалистическую логику и упоминаемых правителей для обозначения определенных исторических периодов“. То есть спохватились в Ватикане. И сам Папа опомнился, и выступил с этими опровержениями», — сказал Говорун.

23−27 августа в Санкт-Петербурге состоялась «Всероссийская встреча католической молодежи», которая, согласно анонсу организаторов, собрала россиян в возрасте от 16 до 30 лет. В один из дней в рамках этого события, 25 августа, в базилике Святой Екатерины Александрийской в Петербурге состоялся телемост с Папой Римским Франциском. Во время этого телемоста понтифик обратился к участникам встречи и пообщался с ними. Как утверждает Римско-католическая архиепархия Божьей Матери в Москве «перед благословением Святейший Отец завершил встречу такими словами»:

«Никогда не забывайте о наследии. Вы наследники великой России: великой России святых, правителей, великой России Петра I, Екатерины II, той империи — великой, просвещенной, [страны] великой культуры и великой человечности. Никогда не отказывайтесь от этого наследия, вы наследники великой Матушки России, идите вперед с этим. И спасибо вам. Спасибо за ваш способ быть, за ваш способ быть русскими».

Это цитата из русского перевода слов понтифика, которая опубликована на сайте Римско-католической архиепархии Божьей Матери в Москве. Там также размещено соответствующее видео, где Франциск говорит эти слова:

В то же время, на официальном сайте Папы Римского также размещен полный текст его обращения к россиянам (вероятно, вступительная речь на встрече), и цитаты о «великой России Петра I и Екатерины II» там нет. Зато в этой речи Папа Римский призвал молодых россиян «быть ремесленниками мира среди множества конфликтов и поляризаций, которые со всех сторон обрушиваются на наш мир». «Я приглашаю вас быть сеятелями зерен примирения, маленьких зернышек, которые этой военной зимой еще не прорастут в мерзлой земле, но расцветут однажды весной», — сказал он.

Комментируя слова папы, опубликованные Римско-католической архиепархией Божьей Матери в Москве, спикер МИД Украины Олег Николенко отметил, что такой же империалистической пропагандой Кремль оправдывает убийства тысяч украинцев и уничтожение сотен украинских городов и сел.

«Очень обидно, что российские великодержавные идеи, которые, собственно, и являются причиной хронической агрессивности России, сознательно или бессознательно, звучат из уст папы Римского, миссия которого, в нашем понимании, как раз заключается в том, чтобы открыть глаза российской молодежи на разрушительный курс нынешнего российского руководства», — написал он.

