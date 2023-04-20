«Делает то, что ему заблагорассудится». Заявления Макрона о Китае и Тайване вызвали недовольство в МИД Франции — Le Monde 20 апреля, 08:58 Эммануэль Макрон и Си Цзиньпинь (Фото:Ng Han Guan/Pool via REUTERS)

Спустя десять дней после неоднозначных заявлений президента Франции Эммануэля Макрона о Тайване и Китае беспокойство союзников Франции несколько улеглось, однако оно остается сильным среди французских дипломатов, пишет Le Monde.

По данным издания, споры необычайно интенсивны и проливают свет на то, как глава государства решает дипломатические вопросы, которые, спустя год после начала своего второго срока, он, как никогда ранее, считает своей прерогативой.

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«Даже если это означает сохранение напряженных отношений с профессиональными дипломатами или даже игнорирование набережной д’Орсэ (место, где расположен МИД Франции — ред)», — сказано в статье.

Работники французского МИД анонимно рассказали журналистам, что Макрон держит их в неведении, пытаясь управлять внешней политикой самостоятельно с помощью собственных советников.

«Президент делает то, что ему заблагорассудится, а людям надоело собирать по кусочкам и объяснять… позиции (Макрона — ред.), которые плохо понимают», — сказал один из собеседников.

По словам еще одного источника, что Макрон застал МИД врасплох своим заявлением о том, что ЕС не должен ориентироваться на США в вопросе Тайваня.

По информации издания, слова Макрона вызвали подозрения в МИД Франции, что он пытается «задобрить» Китай соглашением, которое предусматривает игнорирование Тайваня в обмен на помощь Пекина в обеспечении мира в Украине.

После трехдневного визита в Китай Макрон дал скандальное интервью СМИ. В частности, он сказал, что Европа не должна быть «последовательницей» ни США, ни Китая по Тайваню, поскольку этим Евросоюз рискует втянуться в «кризисы, которые не являются нашими». Также он выступил за укрепление стратегической автономии ЕС и уменьшение готовности «соглашаться с внешнеполитическими целями США».