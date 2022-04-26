«Ядерную войну невозможно выиграть». В Британии и США отреагировали на угрозы Лаврова

26 апреля, 17:44
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:Office of the Secretary of Defense)

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:Office of the Secretary of Defense)

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Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о «реальной угрозе» ядерной войны. Об этом сообщает Reuters.

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В эфире BBC Radio Хиппи отметил, что «фирменной чертой Лаврова» на посту министра иностранных дел является подобная бравада.

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«Я не считаю, что сейчас существует непосредственная угроза эскалации», — добавил он.

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Британский министр также сказал, что кремлевский нарратив о «конфронтации» России и НАТО — «чушь, и Лаврову об этом известно».

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Комментируя высказывания Лаврова в эфире CNN, спикер Пентагона Джон Кирби напомнил, что Россия уже не первый раз использует подобную эскалационную риторику, а причин для ядерной войны нет:

«Единственное, в чем я согласен с господином Лавровым, — ядерную войну невозможно выиграть, и ее не нужно начинать. Нет совершенно никаких оснований, чтобы текущий конфликт в Украине дошел до этого».

Кирби добавил, что российский диктатор Владимир Путин может закончить войну уже сегодня, сев за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, выведя свои войска из Украины и положив конец незаконному вторжению.

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Накануне глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что опасность ядерной войны «реальная» и ее «нельзя недооценивать», при этом утверждая, что «мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны».

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После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия «теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины»:

«Отсюда разговоры о „реальной“ опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность».

Великобритания раскрутила ядерное оружие против самой России – Александр Краев, Украинская призма

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Россия Великобритания Ядерное оружие МИД России Сергей Лавров Пентагон Ядерная война Джон Кирби

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