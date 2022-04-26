«Ядерную войну невозможно выиграть». В Британии и США отреагировали на угрозы Лаврова 26 апреля, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:Office of the Secretary of Defense)

Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о «реальной угрозе» ядерной войны. Об этом сообщает Reuters.

Война России против Украины — главные события 26 апреля

В эфире BBC Radio Хиппи отметил, что «фирменной чертой Лаврова» на посту министра иностранных дел является подобная бравада.

Видео дня

«Я не считаю, что сейчас существует непосредственная угроза эскалации», — добавил он.

Британский министр также сказал, что кремлевский нарратив о «конфронтации» России и НАТО — «чушь, и Лаврову об этом известно».

Комментируя высказывания Лаврова в эфире CNN, спикер Пентагона Джон Кирби напомнил, что Россия уже не первый раз использует подобную эскалационную риторику, а причин для ядерной войны нет:

«Единственное, в чем я согласен с господином Лавровым, — ядерную войну невозможно выиграть, и ее не нужно начинать. Нет совершенно никаких оснований, чтобы текущий конфликт в Украине дошел до этого».

Кирби добавил, что российский диктатор Владимир Путин может закончить войну уже сегодня, сев за стол переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, выведя свои войска из Украины и положив конец незаконному вторжению.



Накануне глава МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил, что опасность ядерной войны «реальная» и ее «нельзя недооценивать», при этом утверждая, что «мы ни в коем случае не должны допустить третьей мировой войны».

После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия «теряет последнюю надежду отпугнуть мир от поддержки Украины»:

«Отсюда разговоры о „реальной“ опасности Третьей мировой. Это лишь означает, что Москва чувствует поражение в Украине. Поэтому мир должен еще больше нас поддержать, чтобы мы победили и защитили европейскую и глобальную безопасность».



Великобритания раскрутила ядерное оружие против самой России – Александр Краев, Украинская призма https://www.youtube.com/embed/Oyjppl4QtyA

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.