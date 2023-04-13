Для сенаторов США проведут закрытый брифинг об утечке секретных данных Пентагона — Bloomberg 13 апреля, 11:52 Белый дом готовит закрытый брифинг для сенаторов на 19 апреля (Фото:Jim Bourg/Reuters)

Белый дом проведет закрытый брифинг для сенаторов США касательно утечки секретных данных Пентагона, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Представитель демократической партии в Сенате, пожелавший остаться анонимным, сообщил изданию, что брифинг состоится 19 апреля.

В материале также говорится, что утечка разведданных США стала одной из самых серьезных за последние десятилетия. Минюст страны начал уголовное расследование по факту разглашения секретной информации.

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6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.