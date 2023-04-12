В Минобороны Сербии опровергли данные о поставках оружия Украине 12 апреля, 11:59 Милош Вучевич заявил, что Сербия не продает оружие ни Украине, ни РФ (Фото:Ministarstvo odbrane Srbije)

Министр обороны Сербии Милош Вучевич опроверг данные о возможных поставках оружия Украине.

Так он отреагировал на публикацию Reuters, которая основывалась на секретных документах Пентагона, попавших в Сеть.

«Мы опровергали эту ложь более десяти раз, и вот мы снова это делаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, включенным в этот конфликт. У кого-то явно есть цель втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики», — отметил он, пишет сербское издание Telegraf.

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Вучевич добавил, что Сербия продает оружие третьим сторонам, но они далеки от этого конфликта и не имеют к нему никакого отношения.

«Всегда существует вероятность того, что на территории конфликта каким-то волшебным образом будет найдено какое-то оружие, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не уважают международные нормы, договорные положения и деловую практику», — добавил он.

Сербский министр обороны подчеркнул, что любые публикации на эту ему «является несоответствующими действительности домыслами».

Ранее Reuters сообщило, что Сербия — единственная страна Европы, отказавшаяся ввести санкции против России за ее вторжение в Украину — тайно согласилась поставлять оружие Киеву или уже отправила его. Об этом говорилось в «слитых» секретных документах Пентагона.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии и планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы с данными о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы.

На следующий день в соцсетях обнаружили новую партию «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком.

