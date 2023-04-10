«Слитые» документы Пентагона о войне в Украине могут быть подделкой — Reuters 10 апреля, 02:52 Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Утекшие в социальные сети секретные материалы, содержащие описание состояния украинских войск и планов США и НАТО по их укреплению, могли быть подделаны.

Об этос сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.

Власти США расследуют источник утечки, однако подлинность документов еще не была подтверждена. Согласно источникам, документы могли быть скомпрометированы, чтобы «ввести в заблуждение следователей относительно их происхождения или распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США».

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Кроме того, Пентагон предполагает, что документы могли быть опубликованы американцем, а не кем-то из союзников, так как «глубина тем, затронутых в документах», указывает на это. Мотивы для такого раскрытия неясны и не были уточнены.

6 апреля в соцсетях появились секретные документы по подготовке Украины к контрнаступлению при поддержке США и других западных союзников. В Украине информацию называют фейком, подготовленным российскими спецслужбами.

После этого социальные сети обнаружили новую партию секретных документов, якобы описывающих принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китае и Ближнем Востоке.