Слитые секретные документы Пентагона могут быть подделкой — Кирби

18 апреля, 00:41
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Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джон Кирби (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

«Слитые» из Пентагона документы могут содержать неполную информацию. Более того они могут быть подделкой.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби, пишет журналист Саймон Атеба.

По его словам, документы могут содержать неполную информацию, а то и вовсе быть поддельными, ведь они не отражают последние разведданные США.

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«Джо Байден серьезно относится к усилиям США по защите секретов», — добавил Кирби.

Он также отметил, что пока неизвестно — действовал ли Тейшейра сам или с командой.

6 апреля The New York Times со ссылкой на представителей администрации Джо Байдена сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов о планах США и НАТО по подготовке украинских военных к контрнаступлению. Засекреченные материалы появились в Twitter и Telegram.

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7 апреля NYT сообщила о повторном «сливе» секретных документов в социальные сети, там якобы описаны принципы национальной безопасности США, связанные с войной в Украине, Китаем и Ближним Востоком.

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Это второй большой «слив» за несколько дней, что вызвало беспокойство в Пентагоне и администрации президента США.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что «документы Пентагона» демонстрируют «серьезный уровень неточности» и призывало не принимать эту информацию за чистую монету.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Пентагон Война в Украине Джон Кирби

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