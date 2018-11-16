16 ноября 2018, пятница

Слишком далека: в Нидерландах отреагировали на идею создания европейской армии

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Нидерланды не поддержали идею Макрона о создании европейской армии
Фото: pixabay.com

Нидерланды не поддержали идею Макрона о создании европейской армии

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что идея создания европейской армии слишком далека для его страны.

Об этом сообщает Reuters.

"Идея создания европейской армии слишком далека для Нидерландов", - сказал он после заседания правительства.

По словам Рютте, НАТО остается краеугольным камнем оборонной политики.

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