"Слейте болото!": Трамп потребовал от ФБР документы по его предвыборной кампании

Комитет по разведке не обнаружил доказательств связей Трампа с Москвой

Президент США Дональд Трамп потребовал от американского Федерального бюро безопасности обнародовать материалы, которые связаны с возможной слежкой за его предвыборной кампанией в 2016 году. Об этом Трамп заявил в Twitter.

"Если ФБР или Министерство юстиции внедрялись в избирательный кампанию в пользу другой кампании, это действительно большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей может дать окончательные ответы. Слейте болото!", – написал президент США.

If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2018 г.

Напомним, 17 мая 2017 года Министерство юстиции США поручило экс-директору ФБР Роберту Мюллеру расследовать степень вмешательства России в выборы президента США, а также возможные договоренности между Кремлем и Трампом (либо любыми лицами, представляющими его штаб).

Смотрите также

27 апреля 2018 года комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.

В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.

Смотрите также

Однако в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, РФ стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.