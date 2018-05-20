"Слейте болото!": Трамп потребовал от ФБР документы по его предвыборной кампании

Президент США Дональд Трамп потребовал от американского Федерального бюро безопасности обнародовать материалы, которые связаны с возможной слежкой за его предвыборной кампанией в 2016 году. Об этом Трамп заявил в Twitter.
"Если ФБР или Министерство юстиции внедрялись в избирательный кампанию в пользу другой кампании, это действительно большая проблема. Только публикация или обзор документов, которые запрашивал Комитет по разведке Палаты представителей может дать окончательные ответы. Слейте болото!", – написал президент США.
If the FBI or DOJ was infiltrating a campaign for the benefit of another campaign, that is a really big deal. Only the release or review of documents that the House Intelligence Committee (also, Senate Judiciary) is asking for can give the conclusive answers. Drain the Swamp!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2018 г.
Напомним, 17 мая 2017 года Министерство юстиции США поручило экс-директору ФБР Роберту Мюллеру расследовать степень вмешательства России в выборы президента США, а также возможные договоренности между Кремлем и Трампом (либо любыми лицами, представляющими его штаб).
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27 апреля 2018 года комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США официально объявил о завершении расследования о вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году и обнародовал рассекреченную версию отчета.
В документе указано, что не было обнаружено доказательств того, что избирательный штаб Дональда Трампа вступил в сговор с Москвой во время президентской кампании 2016 года.
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Однако в отчете говорится о том, что Россия на протяжении десятилетия активно занималась информационной войной против Запада. В частности, РФ стремилась посеять вражду в США с помощью кибератак и социальных сетей.
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