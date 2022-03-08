Если Путина не остановить в Украине, следующими его жертвами могут стать Литва, Латвия и Эстония — вице-президент Еврокомиссии 8 марта, 16:06 Цей матеріал також доступний українською Путин ударит по НАТО в Балтии, если выиграет в Украине (Фото:Кремль)

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис считает, что если российского диктатора Владимира Путина не остановить в Украине последующими его жертвами могут стать Литва, Латвия и Эстония.

Об этом сообщает Politico.

Еврокомиссар по вопросам торговли, экспремьер-министр Латвии сказал, что ЕС должен серьезно отнестись к российской угрозе после многих лет двусмысленной позиции со стороны Брюсселя по отношению к Москве.

«Если мы не поддержим Украину, это не остановится на Украине. Очевидно, сейчас Путин находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, есть вероятность, что эта агрессия будет продолжаться в других странах», — сказал он.

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На вопрос, имеет ли он ввиду Молдову, Домбровскис назвал страны Балтии.

«Если вы посмотрите на эскалацию агрессивной риторики России и даже заявления, утверждающие, что Россия поддерживает белорусские интересы в доступе к Балтийскому морю и нарастающую антибалтийскую риторику — в случае Украины это также началось с усиления антиукраинской риторики», — сказал Домбровскис.

Прогноз о том, что страны Балтии могут быть следующими в поле зрения Путина после вторжения в Украину, отражает уровень тревоги в некоторых кругах Европейской комиссии по следующему шагу Путина. Домбровскис уже давно предупреждает об угрозе российского президента.

Признавая серьезную ядерную угрозу России, Домбровскис предостерегает от попыток утихомирить российского лидера.

«Вопрос в том, насколько мы подвергаемся этому шантажу, потому что его можно использовать постоянно против всего. Путин продолжит свои агрессивные войны, он всегда будет использовать этот шантаж. Это уроки, которые следовало усвоить раньше. Умиротворение агрессора не работает, и агрессора нужно остановить всеми средствами» — подчеркнул он.

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