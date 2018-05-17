Следком РФ возбудил дело против американского журналиста за призыв разбомбить Крымский мост

Следком России возбудил против американского журналиста Тома Рогана за его предложение разбомбить Крымский мост.
По мнению Следкома РФ, в материале журналиста Ukraine should blow up Putin's Crimea bridge, опубликованном в издании Washington Examiner, усматриваются признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности на территории России.
В Следкоме РФ предположили, что эти призывы имеют цель дестабилизировать деятельность органов власти (преступление, предусмотренное ст. 205 УК РФ).
Одновременно проводится доследственная проверка в отношении редактора Washington Examiner по факту публикации упомянутой статьи Рогана.
Материал Рогана был размещен на сайте издания 15 мая, в частности, журналист считает, что Украина должна нанести авиаудары по Крымскому мосту, чтобы сделать его непригодным для использования.
15 мая, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии автомобильной части моста через Керченский пролив в оккупированный Крым.
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Запуск моста состоялся на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов открывается одновременно с двух берегов Керченского пролива - по две полосы в каждую сторону.
Разрешенная скорость движения - 90 км/ч.
Стоимость строительства составила 6,9 млрд. руб. Пропускная способность перехода - 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн груза в год.
Движение поездов откроется позже - в 2019 году.
Автономная Республика Крым была незаконно отторгнута от Украины весной 2014 года в результате спланированной Москвой спецоперации по общей дестабилизации страны после Революции Достоинства. Верховная Рада официальной датой начала оккупации полуострова войсками Российской Федерации установила 20 февраля 2014 года.
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