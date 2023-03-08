Гутерриш — о видео с расстрелом украинского военного: Страшные кадры 8 марта, 17:22 Антониу Гутерриш в Киеве 8 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alina Yarysh)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прокомментировал видео с расстрелом безоружного украинского военного российскими оккупантами.

Во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в среду, 8 марта, Гутерриш сказал, что ООН готова предложить Украине свои услуги и продолжит работать над обменом военнопленными.



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«Страшные кадры, на которых украинский военнослужащий был, очевидно, убит, — еще одно напоминание о том, что законы ведения войны необходимо соблюдать», — заявил генсек.

Ранее спикер Управления ООН по правам человека сказала, что организация изучает видео и предварительно считает его подлинным.

6 марта в сети появилось видео расстрела безоружного украинского военнопленного после того, как он произносит фразу «Слава Украине». Где и когда было снято видео, неизвестно.

По предварительным данным Минобороны, погибшим военным может быть боец 30-й отдельной механизированной бригады Тимофей Шадура. Он считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отправил видео расстрела украинского военнопленного международным партнерам и коллегам-омбудсменам из разных стран мира как подтверждение очередного военного преступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал расстрел украинского военнопленного ужасным военным преступлением и еще одним доказательством того, что война РФ против Украины является геноцидом. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина найдет убийц защитника.

Правоохранители открыли уголовное дело по ч.2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).