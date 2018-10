Скрипаль поддержал захват Крыма и назвал украинцев "овцами, которым нужен хороший пастух" - СМИ

Экс-агент Сергей Скрипаль поддержал захват Россией Крыма и назвал украинцев "овцами, которым нужен хороший пастух", пишет The Guardian со ссылкой на книгу журналиста Марка Урбана "Дело Скрипаля. Жизнь и почти смерть российского шпиона" (The Skripal Files: The Life and Near Death of a Russian Spy).

Как пишет Урбан, который взял интервью у агента в 2017 году, Скрипаль проводил большую часть своего дня просматривая пропагандистский Первый канал российского ТВ.

"Он делал это даже сидя в своем доме, купленном на деньги МИ-6", - говорится в книге.

Кроме того, Скрипаль поддержал захват Россией в 2014 году Крыма и пренебрежительно отзывался об украинцам как об "овцах, которым нужен хороший пастух".

Скрипаль также отказался верить, что российские войска вторглись на Донбасс, заявив, что если бы они там были, они быстро добрались до столицы Киева.

Также в книге Урбан пишет, что разведывательные службы Великобритании получили от Скрипаля секретную информацию о коррупционных схемах 1990-х годов, с участием главы Совбеза РФ и бывшего руководителя ФСБ Николая Патрушева,

4 марта 2018 года Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Врачам удалось стабилизировать их состояние и через несколько месяцев они были выписаны из больницы.

5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются сотрудники российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

На российском пропагандистском телеканале RT вышло интервью Александра Петрова и Руслана Боширова. Они заявляли, что приехали в Солсбери, чтобы "посмотреть на знаменитый собор". Россияне заверили, что в Великобританию они приехали, чтобы "отдохнуть и оторваться".

Расследователи Bellingcat и The Insider узнали, что за псевдонимом "Руслан Боширов" скрывается полковник ГРУ и герой России Анатолий Владимирович Чепига из Амурской области. Жители села Березовка подтвердили, что "Руслан Боширов" похож на их бывшего односельчанина Чепигу.

В Кремле эту информацию не подтверждают.

По данным СМИ, Чепига участвовал в операциях по вывозу из Украины экс-президента Виктора Януковича и по захвату Крыма.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.