В Пентагоне рассказали, сколько военных РФ остаются на левобережной части Херсонской области 13 декабря, 07:01 На левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным Пентагона, на захваченной левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч военных оккупационных войск РФ.

Об этом в ходе брифинга сообщил высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.

«Я не буду вдаваться в конкретные цифры, кроме того, что скажу, что на восточном берегу реки находятся десятки тысяч российских военных», — сказал он.

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По его словам, в Херсонской и Харьковской областях украинские военные продолжают закреплять свои предыдущие достижения, в то время как оккупанты укрепляют свою оборону.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

