В Пентагоне рассказали, сколько военных РФ остаются на левобережной части Херсонской области

13 декабря, 07:01
Поделиться:
На левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

На левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч оккупантов (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

По данным Пентагона, на захваченной левобережной части Херсонской области остаются десятки тысяч военных оккупационных войск РФ.

Об этом в ходе брифинга сообщил высокопоставленный чиновник американского оборонного ведомства.

«Я не буду вдаваться в конкретные цифры, кроме того, что скажу, что на восточном берегу реки находятся десятки тысяч российских военных», — сказал он.

Видео дня

По его словам, в Херсонской и Харьковской областях украинские военные продолжают закреплять свои предыдущие достижения, в то время как оккупанты укрепляют свою оборону.

Ранее в оперативном командовании Юг сообщили, что российские оккупационные войска после отступления из Херсона начали осознавать, что не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

https://www.youtube.com/watch?v=aZSlBt1SDOw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   США Херсонская область Российские военные Пентагон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X