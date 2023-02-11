Россия, вероятно, потеряла около половины танков на войне против Украины — Пентагон 11 февраля, 11:03 Российский танк (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Помощница министра обороны США Селест Уолландер заявила, что Россия, вероятно, потеряла около половины своих боевых танков на войне против Украины.

Об этом пишет Голос Америки.

По ее словам, возможности страны-агрессора значительно ухудшились. Особенно это касается российских сухопутных сил, около 80% возможностей которых направлено на войну. В более лучшем состоянии находится военно-морской потенциал РФ, а некоторые пробелы, в том числе поставки беспилотников, восполняются за счет Ирана.

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Уолландер добавила, что едва ли не главную ставку Москва делает на человеческий ресурс. Однако, несмотря на потери и ослабление, РФ учится адаптироваться и применяет уроки по неудачам в Украине.

«Даже перед лицом стратегического проигрыша в Украине Россия останется военной силой, поэтому мы должны правильно оценить планы, операции и возможности справиться… Мы должны быть уверены, что усваиваем уроки и остаемся впереди», — сказала американская чиновница.

9 февраля американский Институт изучения войны со ссылкой на аналитиков Oryx сообщил, что во время войны против Украины российские оккупанты потеряли 1012 танков. Еще не менее 546 российских танков захватили ВСУ.