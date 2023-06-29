Отношение значительно ухудшилось. Треть украинцев назвала Китай враждебной страной — опрос 29 июня, 11:57 Украинцы стали хуже относиться к Китаю (Фото:NII/Unsplash)

Отношение украинцев к Китаю за последнее время значительно ухудшилось, 34% опрошенных считают ее враждебной страной.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

По данным социологов, в октябре прошлого года Китай считали скорее нейтральной страной (63%), сейчас эта оценка изменилась на более нейтрально-отрицательную.

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34% респондентов оценили ее как враждебную страну, 52% - как нейтральную.

Отрицательная динамика также наблюдается и по отношению к Турции: 48% украинцев считают ее нейтральной, 40% - дружественной (39% и 51% соответственно в прошлом году).

Вместе с тем, украинцы положительно относятся в странам-партнерам. 94% считают Польшу дружественной страной, 86% считают дружественными США, 85% - Великобританию.

Отношение к Германии среди украинцев продолжает улучшаться: процент оценки ее как дружественной страны вырос с 65% в прошлом году до 80%.

Опрос проводился с 1 по 2 июня. Было опрошено 1000 человек методом телефонного интервью во всех регионах Украины, за исключением оккупированных РФ территорий.

24 февраля Пекин обнародовал документ с позицией по «урегулированию» полномасштабной войны РФ против Украины, состоящий из 12 пунктов. В частности, Китай призвал к прекращению огня и переговорам, но не к выводу российских войск. Он также не осудил вторжение РФ.

