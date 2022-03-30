Российские мертвецы. Западная пресса анализирует действительные причины высоких потерь оккупантов - обзор НВ 30 марта, 20:06 Цей матеріал також доступний українською Украинский военный хоронит погибшего российского солдата в отбитом ВСУ селе Лукьяновка Киевской области (Фото:Serhii Nuzhnenko / REUTERS)

Почему Россия теряет так много солдат, возвращаются ли домой их гробы и что стоит за заявлением агрессора об отступлении — обзор иностранных СМИ.

Россия продолжает терять своих солдат в войне против Украины. Хотя получить точные данные о количестве погибших в условиях боевых действий крайне сложно, канадский общественный вещатель CBC News считает целесообразным ориентироваться не на сообщения Киева или Москвы, которые могут преуменьшать собственные и завышать вражеские потери, а на оценки НАТО и американских военных экспертов. По их подсчетам, за месяц боев в Украине пали до 15 тыс. российских солдат — примерно столько же потерял Советский Союз за десять лет войны в Афганистане. Так почему сейчас гибнет так много россиян?

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Во-первых, военные действия в Украине намного интенсивнее предыдущих конфликтов на Ближнем Востоке — в Афганистане и Ираке, комментируют опрошенные изданием эксперты. Во-вторых, у России негативная стратегия.

«Россияне вообще не готовили поле боя, — отмечает Стивен Сайдеман, заведующий кафедрой международных отношений Карлтонского университета в Оттаве и директор Канадской сети безопасности и обороны. — Они не делали многих вещей, которые обычно предусматривает доктрина США/НАТО, а именно: максимальное уничтожение противовоздушных сил и поражение командных пунктов».

Кроме того, у украинцев есть электроэнергия и интернет, что позволяет им общаться между собой и принимать взвешенные решения. Между тем, у россиян плохо организована военная медицина, и они не добились господства в украинском воздушном пространстве, что мешает им, среди прочего, транспортировать с поля боя раненых военных.

«Они не заботятся о своем личном составе, их транспортные средства не оборудованы для защиты собственных людей, — подчеркивает Шон Мэлони, профессор военной истории в Королевском военном колледже Канады. — За всю войну я не видел ни одной бронированной скорой помощи».

Чтобы и дальше выдерживать столь масштабные потери и продолжить войну, российский диктатор Владимир Путин должен поддерживать боевой дух и сохранять свой автократический режим. Впрочем, некоторые эксперты предполагают, что под угрозой может быть как способность России вести войну, так и власть Путина. Среди рисков они называют потерю поддержки со стороны разведчиков и военных, на которых опирается режим диктатора, а в долгосрочной перспективе — народный бунт.

«В определенный момент соберется большое количество людей, и слово станет за российским аппаратом угнетения, у которого будет выбор: стрелять в этих протестующих или нет, — прогнозирует Сайдеман. — Но мы никогда не узнаем, как все произойдет, пока это не произойдет».

Сама же Россия пока предоставляет крайне ограниченную информацию о собственных потерях, заявляя о гибели 1351 своего солдата. Чиновники не называют имена погибших и не предоставляют никаких подробностей о том, где те служили, пишет британская газета The Guardian . Впрочем, информация о групповых похоронах и сообщения региональных независимых медиа указывают на то, что больше всего вооруженный конфликт задел Бурятию и другие отдаленные от Москвы регионы.

«Становится ясно, что многие солдаты, которые гибнут, являются выходцами из более бедных республик „этнических меньшинств“, таких как Бурятия, Калмыкия и Дагестан», — комментирует изданию российский военный эксперт Павел Лузин. По его словам, в низших звеньях российской армии особенно много молодых ребят из таких республик. Они поступают на военную службу после завершения срочной, преимущественно по финансовым соображениям.

Журналисты и чиновники из республик Бурятия, Дагестан и Тува заявляют о десятках местных солдат, погибших на войне в Украине. Если верить их подсчетам, то выходцы из трех регионов составляют почти четверть от числа всех официально заявленных российских павших.

Ранее Россия уже использовала бурятских солдат для достижения своих военных целей — в частности, в 2015 году в прессе появились многочисленные сообщения о бурятском танковом батальоне, отправленном в Украину в поддержку сил сепаратистов на Донбассе. В обоих случаях есть еще одна, более циничная причина многочисленных смертей солдат из отдаленных республик, отмечает Лузин.

«К сожалению, среднестатистического россиянина смерть бурята или дагестанца будет волновать меньше, чем смерть голубоглазых солдат из Москвы и Санкт-Петербурга», — говорит он.

Впрочем, в самой Бурятии антивоенные настроения не заметны. По словам местных жителей, так происходит потому, что часть верит государственной антиукраинской пропаганде и поддерживает войну, а другая часть молчит из страха перед репрессиями.

«Мы чувствуем, что погибаем на не своей войне. Однако открыто говорить об этом опасно», — делится с изданием на условиях анонимности житель Бурятии.

Пока же появились первые признаки прогресса в переговорах между Украиной и Россией в Турции. Впрочем, их омрачил опыт лжи, пропаганды и жестокости, к которым ранее прибегал Путин, отмечает американская медиакомпания CNN . Накопив войска у границ Украины, Кремль неделями лгал, что не планирует вторжения. Сам Путин в течение двух десятилетий своего правления продвигал антизападную риторику. А с 24 февраля российские войска жестоко обстреливали украинские жилые кварталы, больницы и бомбоубежища. Поэтому в противовес известному девизу США времен Холодной войны «доверяй, но проверяй», теперь к России следует применять другой подход: проверяй и не доверяй, считает автор материала.

Проверку должна обеспечить американская разведка. Во вторник после российского заявления об отводе войск пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что небольшие группы российских войск отошли от Киева. Однако добавил: «Мы не готовы называть это отступлением или отводом». В Пентагоне считают, что таким образом Москва производит перегруппировку и советуют приготовиться к крупным наступлениям на другие регионы Украины.

Любое ощущение скорого конца захватнической войны России — преждевременное, предупреждает CNN. Гражданское население продолжает страдать от жестоких обстрелов. И даже если Россия переориентируется на южный и восточный фронт, это не означает безопасность от воздушных атак для Киева и других городов. В районах боевых действий продолжат страдать мирные жители. А вознаграждением для Путина за его пренебрежение к международному праву в форме вторжения в суверенную страну может стать фактический раздел Украины.

Настоящими мотивами Путина для заявления об отводе войск может служить попытка отвлечь внимание от значительных военных потерь России, недостаточность ресурсов для оцепления столицы или попытка подорвать единство Запада в деле санкций, предполагают наблюдатели.

Но несмотря на скептицизм по поводу мотивов Москвы, сам факт переговоров и первый прогресс — это уже нечто, подчеркивает издание. Ведь удачная дипломатия может спасти тысячи жизней. А гарантии безопасности для Киева со стороны Запада способны вернуть домой почти 4 млн покинувших страну беженцев.

Любые признаки того, что Россия отступила от своего прежнего намерения взять под контроль всю Украину и свергнуть ее правительство, могут указывать на продвижение вперед, считает Джон Хербст, бывший посол США в Украине.

«Все еще агрессия, все еще отвратительная, но не такая опасная и не такая отвратительная, как их начальные цели», — говорит он.

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