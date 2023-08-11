В Пентагоне рассказали, сколько средств осталось для Украины и в течение какого срока их можно потратить

11 августа, 08:30
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Пэт Райдер (Фото:defense.gov)

Пэт Райдер (Фото:defense.gov)

Более 6 миллиардов долларов, предусмотренные на помощь Украине, которые были найдены в результате учетной ошибки, могут быть потрачены не только в текущем финансовом году, но и в следующем.

Об этом заявил представитель Пентагона, генерал Пэт Райдер во время брифинга в четверг, 10 августа.

Относительно того, на какую именно технику пойдут выделенные средства, Райдер отметил, что это будет согласовываться напрямую с украинцами и партнерами.

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«Мы решим это в процессе переговоров с украинцами и нашими союзниками и партнерами. Что касается финансирования, то, как вы знаете, сейчас мы восстановили и можем использовать 6,2 миллиарда долларов США, которые мы нашли в результате учетной ошибки Пентагона, в средствах, которые были выделены ранее. Эти деньги будут доступны для использования, как в текущем финансовом году, так и в году следующем», — заявил он.

Сообщается, что в распоряжении Пентагона все еще остаются не потраченными дополнительные 600 миллионов долларов на помощь Украине, которые были выделены ранее в рамках закона о дополнительных ассигнованиях для Украины

«Так же, как и примерно 600 миллионов долларов, которые были выделены в рамках законодательного акта о дополнительных ассигнованиях для Украины, и остались неиспользованными. Эти средства так же имеют двухлетний срок использования», — подчеркнул Райдер.

Он заявил, что Пентагон продолжит тесно сотрудничать с межведомственными структурами и с Украиной для того, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое.

«Мы уверены, что сможем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется», — сказал представитель Пентагона.

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Ранее представительница Пентагона Сабрина Сингх на брифинге сообщила, что у Министерства обороны США предусмотрено еще более 6 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

10 августа президент США Джо Байден запросил у Конгресса 40 миллиардов долларов экстренного финансирования, которые включают 24 миллиарда долларов для Украины и других стран, пострадавших от войны.

Издание The Washington Post сообщало, что общий объем помощи, которую США передали Украине, превышает сейчас 66 миллиардов долларов.

Издание CNN отмечало, что администрация Байдена работает над запросом о дополнительном финансировании Украины. Запрос будет готов для рассмотрения Конгрессом этой осенью.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   США Военная помощь Пентагон Война России против Украины

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