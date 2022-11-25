Сколько российских военных в Беларуси и что они делают — отвечает Вячорка 25 ноября, 18:50 Учения российских военных в Беларуси (Фото:Минобороны России via Telegram)

Советник белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской Франак Вячорка в интервью Радио НВ сообщил, сколько в Беларуси сейчас российских военных и что они там делают.

В интервью Радио НВ Вячорка сказал, что после нескольких месяцев, когда российских военных в Беларуси почти не было, они начали снова прибывать в конце октября.

«Их — более 10 тысяч человек, в основном это призывники, не профессиональные военные, даже не запасники, среди них очень мало офицеров. Их всех содержат в бараках в воинских частях по всей Беларуси. Мы думали, что официально они прибыли для прохождения тренинга КМБ (курса молодого бойца), но нам кажется, что их цель — контроль над Беларусью, создание постоянного давления на белорусское общество, чтобы чувствовали, что есть иностранные войска», — описал ситуацию белорусский оппозиционер.

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По его словам, российские военные в Беларуси постоянно проводят тренинги и учения — «бегают по плацу, учатся пользоваться какой-то несложной техникой».

Также Вячорка сказал, что они привезли с собой дроны, но не иранские — «выглядит так, что американские».

25 ноября главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ заявил, что Лукашенко оттягивает момент вторжения, но Беларусь уже готова к войне.

Основатель инициативы белорусских силовиков против Лукашенко BYPOL Александр Азаров в эфире Радио НВ заявил, что Лукашенко уже принял решение о вторжении в Украину армии, которая ему подчиняется.

В Центре национального сопротивления сообщали, что россияне развернули около 63 палаток в районе населенного пункта Бабуничи, что в Гомельской области. Также уточняется, что всего на территории страны уже размещено до 12 тысяч мобилизованных россиян.