Производство шахедов увеличено в разы. Есть ли запасы дронов для ночных атак на Киев у России и как ее наконец можно остановить 30 мая, 23:07 NV Премиум Использование Россией иранских дронов для массированных атак на Киев указывает на то, что агрессор получает это оружие потоково, считает Александр Коваленко (Фото:Павел Петров/ГСЧС Украины via Reuters)

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление, — о выгоде Ирана поставлять дроны-камикадзе России для атак на Киев и способе это прекратить.

В ночь на 28 мая, за считанные часы до начала официального празднования Дня Киева, россияне нанесли массированную атаку иранскими дронами-камикадзе, выпустив по Украине рекордные 59 шахедов. Большинство из них враг направил на украинскую столицу. Следующей ночью агрессор выпустил 38 дронов, а в ночь на 30 мая на Киев полетел еще 31 дрон. Все вражеские атаки с применением иранских беспилотников были отражены силами украинской ПВО.

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О стратегии использования шахедов врагом, их запасах и способности Украины это остановить NV расспросил военно-политического обозревателя группы Информационное сопротивление Александра Коваленко.

— С недавних пор агрессор начал использовать иранские ударные дроны для массированных атак, которые он направляет преимущественно на украинскую столицу. На ваш взгляд, о чем это может говорить?