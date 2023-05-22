Войска РФ держат на аэродромах в Беларуси 25 единиц авиации — Наев 22 мая, 14:19 По данным Наева, Россия перебросила в Беларуси восемь Су-34 (Фото:Минобороны РФ)

На аэродромах Беларуси остаются 13 самолетов и 12 вертолетов РФ.

Об этом сообщил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью Укринформу.

«В настоящее время на территории Беларуси все еще остается 13 самолетов: Су-34 — восемь единиц, Су-30СМ — три единицы, Су-24МР — две единицы. Также мы наблюдаем там 12 вертолетов Ми-8, Ми-24, Ми- 28Н воздушно-космических сил России», — отметил он.

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Наев уточнил, что на данный момент российские оккупанты редко используют белорусские аэродромы для бомбардировок Украины.

«Не летают потому, что после неудачного вторжения армии России с территории Беларуси, последующих неудач на нашем востоке и юге руководство Беларуси ограничило свое сотрудничество с Россией до поставки вооружения, боеприпасов, а также предоставления полигонов для подготовки мобилизованных», — пояснил генерал.

Ранее мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что на аэродром Мачулищи перебазировано десять российских истребителей — Су-34 и Су-30.

26 февраля на беларусском военном аэродроме Мачулищи, который использует российская авиация, прозвучали взрывы. По предварительным данным, был поврежден самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У ВКС РФ.



Глава беларусской оппозиционной инициативы BYPOL Александр Азаров сообщил, что диверсию организовали беларусские партизаны.



После атаки беларусские пограничники усилили проверку на выезде из страны. По данным правозащитной организации Вясна, после взрыва были задержаны по меньшей мере шесть человек.

6 апреля стало известно, что три российских истребителя МиГ-31К покидают территорию Беларуси.