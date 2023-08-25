Около 20% российских оккупантов сдаются в плен добровольно — Буданов 25 августа, 15:18 Буданов не назвал точное количество военнопленных россиян (Фото:NV)

Около 20% российских оккупантов, которые попадают в плен, сдаются Украине добровольно.

Об этом сообщил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода.

«Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу», — отметил он.

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При этом Буданов не назвал что точное количество российских военнопленных, сославшись на государственную тайну.

Глава ГУР добавил, что у Украины гораздо меньший обменный фонд и объяснил, почему.

«В первые дни вторжения Российская Федерация нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые считали, что есть кто-то страшный для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем», — резюмировал он.

18 августа в ГУР сообщили, что Украина продолжает работу по организации новых обменов пленными с Россией. В ближайшее время там анонсировали хорошие новости.

Украина систематически ведет работу по возвращению украинцев из российского плена.

В июле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране необходимо вернуть домой всех пленных, которых захватила Россия.